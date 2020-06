Iglesias tenía el micrófono apagado. Sin embargo, el presidente de la Cámara baja hizo una pausa en el orden de los discursos legislativos y le respondió: “Diputado, para que le quede claro. Hay un acuerdo de labor parlamentaria que firmaron sus presidentes de bloque. Si no le interesa el acuerdo, lo que tiene que hacer es retirarse del bloque, armar un bloque propio y venir a labor parlamentaria. Sino debe respetar a sus autoridades de bloque, diputado. Usted no tiene coronita. No me agote la paciencia”.