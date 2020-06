La oposición avisó desde el inicio. Juan Carlos Romero y Luis Naidenoff, presidentes del bloque Federal y del interbloque de Juntos por el Cambio, anunciaron que sus bloques no participarían del debate de tres convenios a consideración del Senado porque estaban por fuera del acuerdo reglamentario para las sesiones remotas. El radical formoseño alertó que no se desconectarían para facilitar el trámite pero que no votarían ni a favor ni en contra, como si estuvieran ausentes. Y dejó en claro que sí darían el debate y votarían en contra de la creación de la comisión Bicameral Investigadora del caso Vicentin “para no convalidar la transgresión al reglamento del Senado” respecto a que la iniciativa necesitaría 48 votos (dos tercios) y no la mitad más uno de los presentes. A pesar de los reclamos, el Frente de Todos votó la media sanción con 41 votos a favor, mayoría simple tras recordar que así creó comisiones el propio macrismo. “Están a tiempo, recuperen el rumbo”, pidió pasadas las 21, en los discursos de cierre, Naidenoff.