Al otro lado de la mesa de negociación, los fondos exchanges y los acreedores privados liderados por BlackRock y Ashmore, ya no confían en Guzmán y buscan una diagonal para dialogar sin intermediarios con el Presidente. No descartan un default en julio, si fracasan las negociaciones en los próximos días, y no les gustó las declaraciones del ministro ante el Council of America.