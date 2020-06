- No tiene que ver si somos del mismo o distinto partido. Es la voluntad del Gobierno nacional de asistir a una provincia que está en una crisis de seguridad profunda, una crisis de seguridad que se vino profundizando en los últimos años y que no tiene los recursos no solamente humanos, sino materiales y tecnológicos para afrontarla. Es imposible, es inviable una recuperación y un trabajo profundo en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires si el Gobierno nacional no lo asiste.