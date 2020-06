Las víctimas, por lo pronto, desfilan por Lomas de Zamora. Fue Cristina Kirchner la que, con su presencia, pareció respaldar esa investigación. Ahora, De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y Schiavi, ex secretario de Transporte, se presentaron en el juzgado de Villena a través de sus abogados, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro. Los letrados enviaron un escrito en el que pidieron que se habilite la feria judicial para tener acceso al expediente y analizar si los ex funcionarios fueron víctimas de espionaje. Si eso ocurrió podrían pedir ser querellantes en la causa.