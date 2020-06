(13:05 hasta 14:14) Te decía que nosotros habíamos comprado todo lo que era para merenderos, ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos entrar en dos grupos, no podíamos entrar en Barrios de Pie y no podíamos entrar en MST, ¿Por qué no podíamos entrar? Primero porque el MST es muy cerrado, so de izquierda, y el tema de Barrios de Pie es que no tenemos una fuente confiable como para estar interactuando, entonces, ¿Cuál es la jugada que hicimos? Con el lugar este donde va la comida, que es el ACMA, Asociación Comunal Manos Argentinas, no sé cómo carajo se llama, es un dibujo. Es un dibujo que armamos para donar a los merenderos, y ahí metemos gente que está todo el tiempo interactuando. Va y les da cursos, talleres, les consigue lo mismo que a vos. Les consiguen el tema del hospital, les consiguen cosas. Entonces los negros empiezan en confianza y ahí nos podemos meter y en cuanto hay un grupo que está moviendo nosotros nos metemos en los grupos y ya con eso tenemos el minuto a minuto de lo que va haciendo, sin meter una fuente en el lugar, no me genera gasto, no me genera costo, una mierda, y es transparente, ¿Entendés? Porque lo hacemos con terceros, entonces, por eso, ¿Qué hicimos?, Empezamos a buscar comida para merenderos, no alimentos.