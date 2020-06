“El concurso va a seguir, no lo suspendí, y si finalmente se lleva adelante la expropiación, el concurso va a seguir. Como suelo escuchar, me tomé unos días para ver si hay alguna alternativa, pero nadie me la trajo. La sigo esperando esa alternativa. Estoy absolutamente abierto a escuchar cualquier propuesta, pero tiene que ser el objetivo último que nos pusimos, que es recuperar la empresa”, agregó.