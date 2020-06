Para Novaro, si se alcanza ahora un acuerdo “la tasa podría bajar un poco pero si no arreglan no va a bajar nada; no sé de dónde van a sacar la plata (para financiar el impacto de la pandemia) porque Vicentin no les va a dar esos fondos. Cuando se den cuenta que la empresa testigo no va, van a tener que meter más la mano, van a tener que nacionaliza el comercio exterior”, advirtió.