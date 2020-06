Mientras tanto, las víctimas siguen presentándose en los tribunales de Lomas de Zamora para conocer las pruebas de su seguimientos y esta semana esperan a los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot y al gremialista Hugo Moyano. Ayer, feriado, fue el periodista Hugo Alconada Mon y en las próximas horas se presentará Pablo Bruera, ex intendente de La Plata. Sus tíos, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones y su hermano, Luis Lugones, dirigente del PJ de la Plata, ya vieron las pruebas por zoom. Es que como son personas de riesgo le explicaron al juzgado que no podían acercarse. Según lo que pudo saber este medio, allí se enteraron que la banda seguía todos sus movimientos financieros y querían saber sobre sus vínculos con el Papa Francisco.