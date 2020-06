La ex senadora y ex primera dama, Hilda “Chiche” Duhalde, dijo sin eufemismos que los integrantes de los movimientos sociales son personajes nefastos. Los cuestionó, les catalogó como un problema y los acusó de tratar como “rehenes” como a los sectores más vulnerables de la sociedad a cambio de alimentos y planes. Agregó que si el ministro de Desarrollo Social de la Nación no se anima a confrontarlos debería renunciar: “Si Arroyo no tiene huevos para pararse frente a estos personajes, que son nefastos para la política argentina y para el crecimiento y dignidad de la gente, que se vaya".