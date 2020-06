La ex primera dama manifestó que no será parte de ninguna gestión en particular, pero que ayudará “a cualquiera de cualquier partido político que me pida ayuda”. Ejemplificó destacando que desde Lanús, donde gobierna el macrista Néstor Grindetti, la convocaron para reeditar las manzaneras; así como también se lo ha pedido el dirigente de La Cámpora, y ministro de Kicillof, Larroque. “Estamos en un momento gravísimo de la Argentina, no es momento para hacer política”.