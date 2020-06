El audio sobre la expropiación de Vicentin que se hizo viral en las redes sociales

“Quiero compartir una reflexión respecto al tema Vicentin en tres palabras: robo, mala justificación, señal”, indicó el empresario en un audio que dura cerca de dos minutos y que se propagó rápidamente entre quienes miran con recelo la decisión del Gobierno. “La expropiación de Vicentin es técnicamente un robo. Es un robo por encargo, que es muy habitual en el mundo del hampa. No hay que usar otra palabra. No es estatización. No es intervención. No es expropiación. Es robo” , aseguró Lazzari en el audio.