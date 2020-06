En ese sentido, aprovechó para defender al ex presidente de Brasil, Lula Da Silva, quien ya había sido condenado a prisión: “La sentencia no tiene explicación desde lo que es la doctrina penal, la sentencia no se sostiene. Desde el punto de vista procesal tampoco, que no se sostiene la competencia federal, que no se sostiene la competencia territorial, no se sostiene la conexidad, hay miles de problemas y la sentencia es claramente un ‘hago esto porque es lo que quiere hacer y punto’. La única explicación que tiene es la explicación política. Si no lo condenaban, si no lo metían preso, ganaba las elecciones”.