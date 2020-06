“ No me engancho en discusiones políticas. Tenemos que buscar la unidad de todos los argentinos ”, planteó ese mismo día Larreta en radio Mitre. Sin embargo, el mandatario porteño aclaró que no está de acuerdo con los dichos de Cafiero y pidió “buscar en este momento trabajar todos juntos, y no hacer diferencias”, ya que “la ocasión lo requiere”.