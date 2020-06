En un tono más confrontativo, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, afirmó que “con la intervención de Vicentin “se terminó la impunidad para los empresarios que malversan fondos públicos; que sirva de mensaje para todos” . El posteo estaba acompañado de una foto del ex presidente Mauricio Macri, la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, y el ex presidente del Banco Central, Javier González Fraga.