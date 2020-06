“Hoy se tiro por la borda todo lo que veníamos haciendo desde que empezó la cuarentena. No hubo protocolo, no hubo distanciamiento, anoche (por el viernes), más de 20 personas cenando en un restaurante de la avenida, gente hospedada en varios establecimientos. No entiendo la necesidad de hacer esto en este momento”, escribió un usuario de Facebook, en la cuenta oficial de la Municipalidad.