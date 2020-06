La oposición no definió si estará presente para manifestar su postura cuando se traten estos puntos, ya que no tienen nada que ver con medidas para mitigar el impacto del COVID-19, principal razón por la cual el Senado volvió a abrir sus puertas. “Entendemos que no son temas vinculados a la pandemia y la resolución que aprobamos hace referencia a tratar únicamente esos temas. Por lo tanto nos opondremos a tratar cualquier tema que no tenga que ver con la emergencia” , respondió a Infobae el senador radical Julio Cobos. El reglamento de funcionamiento remoto establece que aunque pueden presentarse proyectos de distinta índole, sólo se incluirán en las órdenes del día para las sesiones los vinculados con el COVID-19. La Ley de Alquileres era la única excepción aceptada.