El comentario encontró eco en la esposa de Alperovich, Beatriz Rojkés. La ex senadora citó el tuit de la directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura porteño y defendió el principio de inocencia. “Ya habló la Justicia y no me enteré?”, escribió Rojkés en su cuenta, en su primera defensa pública hacia su marido.