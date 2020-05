El Frente de Todos informó que José Alperovich seguirá de licencia en el Senado por la investigación de abuso sexual

La denuncia la realizó su sobrina y ex asesora el 22 de noviembre pasado. Hoy vencía la licencia que el ex gobernador tucumano había pedido por seis meses. No informaron los plazos de la nueva fecha límite.