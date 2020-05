Los jefes comunales no encuentran en el bloqueo la mejor forma de combatir la propagación del virus, pero no van a patalear si Kicillof decide aplicarlo. Entienden, todos, que las medidas que se van tomando son un camino de prueba y error en el que no hay resultados incuestionables. Pero consideran que la situación de Villa Azul es excepcional y que sería muy complejo repetirla en otros barrios, al mismo tiempo.