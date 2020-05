“El problema de la economía no es la cuarentena, es la pandemia que afectó al mundo”, insistió el Presidente quien apuntó contra la oposición por impulsar la flexibilización del aislamiento social: “Debemos desterrar la miserabilidad de la política que por dañar al otro usa cualquier argumento, no me pueden decir estas cosas, no es verdad que si abrimos la cuarentena la economía se vuelve próspera”. “En la Ciudad se habilitó el 60% de los comercios, de los cuales abrió el 40%, y de ese 40% vendió el 30% de lo que vendía, no están los consumidores, abrir los comercios es una invitación a salir” , enfatizó Alberto Fernández.