“Es momento de tratar de buscar unidad. Meter la cuarentena en la grieta no es una buena idea. Mi intención no es pelearme con alguien. No quiero y no tengo tiempo”, sostuvo el mandatario. Kicillof volvió a resaltar que tiene una “buena relación” con el Jefe de Gobierno porteño y que tratan de “tomar medidas coordinadas”. En esa línea, y haciendo referencia al crecimiento de los contagios en CABA respecto a la provincia, agregó: “No me quiero pelear con nadie, pero no puedo ocultar la realidad”.