“No arreglamos nada con Guzmán. Nos dijo que no pagarían los intereses del Global y entendimos sus argumentos. Pero jamás acordamos que no estudiaríamos las consecuencias jurídicas del default. No podemos evitar esas obligaciones jurídicas, y por lo tanto, no podemos comprometernos a algo que tenemos prohibido”, dijo a Infobae el vocero de uno de los tres grupos de bonistas que presentaron sus contraofertas en el Palacio de Hacienda.