“Usted tiene dos sistemas nerviosos, uno central, que es el que usted domina: si uno quiere agarrar un vaso, el cerebro le da la orden al brazo para que lo haga; y después hay un sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y parasimpático, eso es el que usted no domina: no le dice al corazón cómo quiere que lata, no le dice al estómago cómo hacer la digestión, no le dice al pulmón cómo respirar”, precisó.