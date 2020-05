Sobre el cruce que se dio al discutir la eximición del impuesto a las Ganancias para el personal esencial y las pensiones graciables para familiares del personal sanitario que fallezca víctima de coronavirus, dijo: “Me agradó mucho porque me di cuenta que podemos reproducir una sesión normal también virtualmente con lo cual mi principal duda acerca de si era posible reproducir virtualmente la discusión y el debate típico de las sesiones en donde no todos estamos de acuerdo con las cosas que estamos tratando quedó saldada. En algún momento pensé que iba a volar algún micrófono pero no, se hizo todo muy normal”. Y concluyó que fue “una prueba que hemos pasado airosamente”.