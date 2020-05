Como suele ocurrir ofició de informante Anabel Fernández Sagasti, senadora por Mendoza y vice del bloque del Frente de Todos. Su discurso tuvo frases fuertes hacia la oposición y contrastó con la mayoría de quienes la siguieron en la lista de 26 oradores, incluidos los discursos de cierre. Por ejemplo atribuyó a algunos opositores una “amnesia selectiva de lo que recuerdan o no: hubo 20.000 trabajos perdidos y 16 empresas cerraron cada día durante los cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio”, dijo. Sobre los 20 Decretos de Necesidad y Urgencia que se sometieron a debate, aseguró que demuestran que la actual gestión apuntó a salvaguardar la salud y la economía de los argentinos. “Estas medidas deben ser discutidas y no debe haber operaciones de prensa”, advirtió. Enseguida Cristina Kirchner, de quien es una de las senadoras más cercanas, le avisó que había hecho uso de todo su tiempo disponible y la obligó a poner fin al discurso. La titular del Senado fue implacable con el uso del tiempo, especialmente con los propios y más allegados como Mariano Recalde y Oscar Parrilli a quienes les fue avisando para que no se excedieran.