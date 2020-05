- No dejarlos de lado pero sí readecuarlos. El más emblemático es el viaje de la Fragata Libertad que en un mundo con fronteras cerradas no tendría sentido. Si Dios quiere el año próximo se retomará la instrucción en la fragata y no solo hará el viaje la promoción correspondiente sino además la que lo tendría que haber realizado en 2020. También incluiremos a camaradas de la Armada de Chile. Con la realidad no hay que pelearse, hay que comprenderla y buscar las mejores soluciones.