Otro dato impactante revelado por un encumbrado dirigente fue que el 40% de las empresas en crisis no pudo acceder al programa estatal que ayuda a pagar la mitad de los sueldos. Por eso un colega se animó a decir en voz alta: “La atención al problema sanitario no puede llevar a descuidar los problemas económicos”. Una definición que acumuló adhesiones entre los presentes, aunque le apunta al corazón de la estrategia de Alberto Fernández, que ha priorizado la salud y no el aspecto socioeconómico.