Ahora, la decisión de la Oficina Anticorrupción tendría escaso efecto real en el desarrollo, igual lento, de las causas. En cambio, es muy significativo su impacto político. Se trata de los casos Hotesur y Los Sauces, que involucran directamente a la ex Presidente y sus hijos. En medios oficialistas sostienen que la OA no debería haber actuado como querellante porque la acusación y el impulso de acciones penales correría exclusivamente por cuenta del Ministerio Público Fiscal. No es lo que opinan fuentes de la oposición también expertas en la materia.