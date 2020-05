El juez federal Sebastián Casanello procesó a ex directivos de las firmas Isolux e Iecsa, y a ex funcionarios de ex empresa estatal ENARSA por presuntas irregularidades en las licitaciones para la construcción de dos centrales termoeléctricas en la gestión kirchnerista -Ensenada de Barragán y Brigadier López-, que habían sido adjudicadas durante el gobierno kirchnerista, confirmaron a Infobae fuentes judiciales. El Estado pagó unos 792 millones de pesos por esas obras.