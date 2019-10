Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, la Cámara Federal revocó el procesamiento y dictó la falta de mérito de la vicepresidenta electa. No obstante, la Sala I confirmó el procesamiento para el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el ex titular de Enarsa Ezequiel Espinosa y los empresarios José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi . Para el resto de los implicados, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dictaron la falta de mérito.