La charla, que será online a partir de las 18, con interacción en el canal de YouTube del ex candidato a intendente de Avellaneda, tendrá lugar luego de las críticas por parte del presidente Alberto Fernández hacia la oposición por reclamar la apertura de la cuarentena. “No me van a torcer el brazo”, afirmó el jefe de Estado durante la conferencia del pasado viernes para anunciar una nueva extensión de la cuarentena. “No tiene mucho sentido hablar lo obvio, los escuchamos por televisión, los vemos aparecer, hablan por las radios”, abundó.