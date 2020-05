“ Todo el mundo sabe de lo que estoy hablando ”, dijo el Presidente en la conferencia de prensa del viernes a la noche cuando extendió la cuarentena hasta el 24 de mayo. Ante una pregunta periodística que le pidió que aclarara a quién se refería cuando dijo “no me van a torcer el brazo”, prefirió no dar precisiones. “ No tiene mucho sentido hablar lo obvio, los escuchamos por televisión, los vemos aparecer, hablan por las radios, explican el por qué tenemos que abrir la cuarentena para que la economía empiece a moverse, que se a morir más gente por la situación económica que por la pandemia. No me hagas explicar a la gente lo que la gente ve y escucha ”, fue todo lo que explicó.