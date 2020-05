En esta línea, planteó que se trabaja en los sectores profesionales en los que la movilidad no es tan alta, y ratificó que también se quiere avanzar en el sistema "take away”, para dinamizar la industria de la gastronomía. Al respecto, señaló que esta modalidad implica retirar los pedidos en el lugar y que es algo que “puede mejorar al comerciante gastronómico en el pago de los salarios de su gente, pero además no pone más gente en la calle, que ya está trabajando con delivery; y la cocina ya está abierta”, agregó.