“ No hay forma de que no haya casos . Lo que tenemos que lograr es que sean pocos, graduales, que no sobrepasen la capacidad de respuesta del sistema de salud y que nos permita mejorar ese sistema de atención a lo largo y ancho del país”, explicó en diálogo con el periodista Mauro Viale en América. Luego, contó que en el último mes el Gobierno entregó 1011 respiradores entre todas las provincias y adelantó que durante mayo seguirá repartiendo en todo el país. “A esta altura tenemos una capacidad de respuesta distinta", garantizó.