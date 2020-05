Para colmo, el Gobierno porteño pretendía tener el jueves la aprobación sobre tablas del proyecto de ley de emergencia económica que faculta al Ejecutivo de la Ciudad a reasignar partidas presupuestarias, cortar contrataciones, buscar estímulos fiscales para compensar la fuerte caída de la recaudación y poder diferir el pago de los salarios más altos de la administración pública, una atribución que, por ahora, la administración local no tiene pensado. El Frente de Todos no dio los votos, presentó un despacho de minoría en la Legislatura y anunció que no acompañará esta semana la iniciativa.