“No sé si ese médico está dispuesto a ir a un hospital a trabajar, no me gusta que me digan soy médico póngame adelante”, manifestó Solá quien también dudó al preguntarse si un profesional de la salud que volvería antes que una persona con problemas, volvería a la actividad privada o si aceptaría ir a trabajar para mitigar la pandemia en el conurbano.