Sin mencionar los cuestionamientos a la llegada de médicos desde Cuba, tanto los senadores radicales Silvia Elías de Pérez como el mendocino Julio Cobos y el senador del PRO Esteban Bullrich consultaron por qué no se tenía como prioridad a los médicos argentinos que necesiten regresar desde el exterior. “La prioridad que dije a los cónsules el 12 de marzo fue por fecha de pasaje y que separen personas sin problemas de las personas vulnerables. Ser médico no significa estar listo para enfrentar la pandemia porque las guardias son lugares hostiles, hay más gente para atender y menos espacio para aprender, los salarios no son los mejores y perdió prestigio trabajar en los hospitales públicos”, describió tomando como ejemplo la imperiosa necesitad de médicos y enfermeros en el Conurbano bonaerense. “No sé si ese médico está dispuesto a ir a un hospital a trabajar, no me gusta que me digan soy médico póngame adelante” se sinceró el Canciller que también expresó sus dudas al preguntarse si ese médico que vendría antes que una persona con problemas volvería a la actividad privada o si aceptaría en cambio ir al Conurbano.