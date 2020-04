Por supuesto, los movimientos no pasan inadvertidos para Cristina Fernández de Kirchner. Sus llamadas y diálogos con intendentes bonaerenses, y no sólo los kirchneristas duros, se multiplicaron. La ex presidente fue determinante en el armado del equipo de gobierno provincial, en la Legislatura y también en lo que se denomina construcción territorial en los distritos que no están en manos “amigas”.