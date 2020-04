-Hay países que no tienen problemas severos de corrupción, pero siempre el tema de la compra pública es relevante y crítico en la mayoría, al punto que podría decir que se trata de un problema general y mundial. A menudo no se le ha dado la importancia necesaria, siempre se lo vio como un acto administrativo, no como una verdadera política de Estado. En todas las naciones se trata de un monto muy grande en la economía de un país, pero es un problema si solo se lo enfoca como un acto administrativo. De hecho, no se habían desarrollado programas académicos o maestrías en compra pública, pero ahora que existen. Y se van mostrando especializaciones, porque no pueden ser idénticos los perfiles de la persona encargada de la compra en un área que en otra. En cada caso tiene que ser el adecuado, conocer las especificaciones técnicas o científicas del asunto. No se le puede dejar la compra a un generalista, porque seguramente lo va a hacer mal.