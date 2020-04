En ambos casos les explicó que la coyuntura no es fácil, que debe tomar decisiones políticas complejas y aclaró que su acercamiento a la Casa Rosada no le trajo perjuicio ni beneficios. En la charla con los representantes de la Cámara alta, dijo que no lo discriminan ni le dan ayuda extra, que recibe “lo justo”. No ve, afirmó, que haya otra forma de atender la pandemia si no es en conjunto tanto desde el punto de vista sanitario como logístico. Ante la insistencia de algunos diputados les explicó por qué se debe graduar el ingreso de argentinos desde el exterior, el límite que se impone por la infraestructura de hoteles y camas donde permanecen dos semanas en cuarentena. Y anticipó que está previsto que esas mismas camas se ocupen en el pico del contagio para los enfermos de coronavirus una vez que no requieran los cuidados extremos de un hospital pero aún contegien y no puedan ser enviados a sus casas. Se mostró muy preocupado por el futuro de la pandemia en la provincia y planteó que planea mantener el 30% de las camas de los 34 hospitales de la Ciudad para continuar asistiendo a los vecinos bonaerenses si hiciera falta.