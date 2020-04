No es por eso, aseguran en Jefatura de Gabinete, que Cafiero anunció su asistencia al Senado. Explican los antecedentes que tuvieron en cuenta: al iniciar la gestión de Cambiemos, el primer informe que dio el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, después de asumir fue el 27 de abril del 2016. Lo hizo en Diputados. En el mes de marzo no fue al Congreso, por lo que creen que el ministro actual no está en deuda con el Parlamento.