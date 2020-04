En su presentación, Buquebús consideró que, “dadas las circunstancias de falta de trabajo no imputable y fuerza mayor, la dotación de la empresa excede largamente la necesaria para operar, razón por la cual se ha resuelto solicitar suspender el personal por falta de trabajo no imputable y fuerza mayor a partir del 1º de abril de 2020, puesto que la empresa no ha de contar con ingreso alguno y el pago de los salarios se ha tornado una obligación de imposible cumplimiento”.