También reforzó el concepto sobre la dualidad economía-salud que planteó cuando anunció que se extendía el aislamiento más allá del 31 de marzo: “No me corran con la economía. No me van a hacer cambiar de opinión. La economía se cae y se levanta. Punto. A mí no me confunde nadie. Yo sé cuál es la prioridad del sistema y sé que la inmensa mayoría de los argentinos piensa como yo”.