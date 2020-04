“Lo que no he hecho en mi vida es macanear. Es inexorable que no haya transmisión comunitaria. Yo creo que va a pasar, lo que tenemos que hacer es que se regule, que no pase de golpe y que podamos manejarla. Mucho de lo que estamos haciendo es para que se enlentezca la transmisión comunitaria. Lo que no podemos hacer es que no exista. No puedo decir lo que todavía no sucedió. Hasta ahora nos va menos mal. En la simulación más optimista vamos por debajo. Ojalá podamos seguir así. Que dentro de un tiempo la curva deje de crecer y se aplane. Seguramente va a seguir la curva subiendo. ¿Cuántos son los casos reales? Más de los que hay, seguro”, agregó el ministro ante una veintena de diputados que lo escuchaban a través de una videollamada, la nueva modalidad de reunión parlamentaria.