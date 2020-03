El líder cegetista aclaró luego que esta postura no significa que la CGT avale la reducción de los salarios (“jamás, sea en el contexto que sea”, dijo), pero sí se mostró partidario de "establecer parámetros generales para aquellos casos que no están asistiendo a trabajar, para que no quede a decisión individual del empleador y para que el trabajador no sea vea perjudicado”.