-Parece una de esas películas que uno vio alguna vez de epidemias o de grandes desastres, pero es la realidad que nos toca vivir a todos. A todos nos cambió los planes, a mí me tiene trabajando día y noche sin descansar, y a todos mis funcionarios. Hay muchísima gente trabajando un montón, como los trabajadores de la salud, la educación y las fuerzas de seguridad. Si podemos marcar algo favorable en medio de tantos problemas es que estamos ampliando efectivamente, invirtiendo y recuperando algo de lo perdido en el sistema de salud que estaba muy abandonado. Si uno tiene que marcar un punto novedoso, se está viendo una compresión y una percepción de que esto no es algo que se pueda arreglar con el neoliberalismo. Me parece que esto está pasando en todos los lugares del mundo. Ya decíamos que el neoliberalismo era muy dañino pero en el marco de una pandemia lo que queda claro es que la solución tiene que ser en base a valores como la solidaridad, que no es individual sino colectiva y que se necesita del Estado. Por lo demás, estamos trabajando incansablemente porque la Provincia estaba con niveles de vulnerabilidad social y un deterioro de los servicios públicos que no la pone en la mejor condición para enfrentar una pandemia. Por eso, en este tiempo, si los sabemos aprovechar se puede hacer bastante.