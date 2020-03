La situación en la India es diferente. Un grupo de 300 argentinos advirtió que la situación es “crítica” porque compran boletos de avión y se cancelan los vuelos, no los dejan quedarse en los alojamientos y no pueden salir a comprar comida por la hostilidad que hay contra los extranjeros . “En Buenos Aires piensan que queremos vuelos gratis y que nos que vengan a buscar en jet privados, y lo único que queremos es que lo hagan nuestras aerolíneas, hemos pagado sistemáticamente pasajes una y otra vez, hasta pagar más de 500 mil pesos en algunos casos. Queremos seguridad en un país ajeno y a la gente que está en el horno se le pueda dar una ayuda, no se pueden desentender de todo y algún tipo de solución nos tienen que dar, todos nosotros viajamos antes de que el coronavirus sea declarado una pandemia", afirmó a Infobae Elina Castaño, una argentina que está varada en India.