La cartera que conduce Frederic estableció que los candidatos propuestos o personal subalterno deberá cumplir lo siguientes requitistos: no superar los 60 años de edad; no haber sido condenado por un delito o poseer causa penal en trámite en calidad de imputado por delito doloso, durante el tiempo que permaneció en situación de retiro y no haber sido sancionado por falta disciplinaria grave o encontrarse involucrado en actuaciones disciplinarias en trámite por falta grave, durante el tiempo que permaneció en situación de retiro. En tanto, el Gobierno aclaró que tampoco podrán ser propuestos aquellos que se encuentran comprendidos en alguno de los grupos de riesgo.