- Está siguiendo el modelo europeo, con características criollas. A qué me refiero. Entendemos que la cuarentena que funciona es la que no vuela una mosca, pero tampoco podemos concretarla cien por cien. Segundo, salvo el Presidente, en el Gobierno hay quienes dudan de que la cuarentena tiene que durar más de 14 días. Pero eso solo es posible si en el día cero no hubo más contagios, pero eso no parece que haya sido así. Mi idea es que hay que cambiar la estrategia de diagnóstico, continuar la cuarentena, y tomar medidas muy drásticas en materia de fabricación y distribución de alcohol en gel. Ya. No se puede jugar con eso.